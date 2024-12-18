Садыр Жапаров об отставке премьера: Можно было пресечь незаконные действия раньше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал отставку бывшего председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал отставку бывшего председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Об этом передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

По словам Жапарова, отставка была вызвана необходимостью исключить конфликт интересов в свете расследования нарушений в налоговой сфере.

Он подчеркнул, что налоговый орган находился под непосредственным контролем экс-премьера, а проблемы с акцизными марками могли быть решены ранее.

"Как вы знаете, все махинации с акцизными марками сегодня расследуются. Налоговая сфера была напрямую под контролем Акылбека Жапарова. Можно было приостановить эти незаконные действия еще раньше. Из-за этих незаконных действий и из-за задержания главы ГНС, сегодня идет следствие, чтобы не было преследования частных интересов, я был вынужден отстранить его от должности", - сказал Жапаров.

Напомним, сегодня новый премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев, первый заместитель премьера Данияр Амангельдиев и министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков принесли присягу в парламенте страны.

Кадровые перестановки в правительстве Кыргызстана начались 16 декабря после того, как глава государства освободил от должности Акылбека Жапарова.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана сообщили, что выявили коррупционную схему, связанную с акцизными марками. Ущерб государству составил 3,2 млрд сомов (более 36,7 млн долларов США). По факту злоупотребления должностным положением задержан ряд высокопоставленных сотрудников Государственной налоговой службы, в том числе заместитель председателя налоговой службы Исламбек Кыдыргычев.