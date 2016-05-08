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    Садик Хан посетил церемонию памяти жертв Холокоста

    На мемориальную акцию пришли тысячи людей из еврейской общины Лондона

    Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Новый мэр Лондона Садик Хан в качестве первого официального шага на посту мэра Лондона посетил церемонию памяти жертв Холокоста.

    Как передает Report, об этом пишет Haaretz.

    На мемориальную акцию пришли тысячи людей из еврейской общины Лондона, в том числе 150 человек, переживших Холокост. Перед собравшимися выступал сводный хор пяти еврейских начальных школ.

    Как пишет издание, лейборист Садик Хан в ходе своей предвыборной кампании на пост мэра Лондона подвергался критике со стороны партии консерваторов, которые стремились изобразить его как апологета исламского экстремизма, а также выявить случаи антисемитизма в Лейбористской партии, членом которой являлся Хан.

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