Садик Хан посетил церемонию памяти жертв Холокоста

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Новый мэр Лондона Садик Хан в качестве первого официального шага на посту мэра Лондона посетил церемонию памяти жертв Холокоста.

Как передает Report, об этом пишет Haaretz.

На мемориальную акцию пришли тысячи людей из еврейской общины Лондона, в том числе 150 человек, переживших Холокост. Перед собравшимися выступал сводный хор пяти еврейских начальных школ.

Как пишет издание, лейборист Садик Хан в ходе своей предвыборной кампании на пост мэра Лондона подвергался критике со стороны партии консерваторов, которые стремились изобразить его как апологета исламского экстремизма, а также выявить случаи антисемитизма в Лейбористской партии, членом которой являлся Хан.