Садик Хан переизбран на пост мэра Лондона

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на посту мэра Лондона

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на посту мэра Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено по итогам окончательного подсчета голосов.

Хан смог сохранить свой пост, получив во втором туре 55,2% голосов. Его основного конкурента, представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли поддержали 44,8% избирателей. Явка на выборах составила 42%.

В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии.