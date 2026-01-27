Саар: Израиль приветствует присоединение Казахстана к Авраамовским соглашениям

Израиль приветствует присоединение Казахстана к Авраамовским соглашениям.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Астане по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

"Мы приветствуем решение президента [Казахстана Касым-Жомарта Токаева] присоединиться к Авраамовским соглашениям. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, сделавшей этот шаг", - сказал Саар.

Он подчеркнул, что Израиль поддерживает план президента США Дональда Трампа по Газе (к которым присоединился и Казахстан - ред.). По его словам, реализация плана "необходима как для безопасности Израиля, так и для лучшего будущего для сектора Газа".

Глава МИД заявил о необходимости разоружение радикальных группировок в регионе, такие как ХАМАС и "Хезболлах".

"Без этого не будет региональной стабильности, к которой мы стремимся", - сказал он.