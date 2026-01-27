Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Саар: Израиль приветствует присоединение Казахстана к Авраамовским соглашениям

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 11:10
    Саар: Израиль приветствует присоединение Казахстана к Авраамовским соглашениям

    Израиль приветствует присоединение Казахстана к Авраамовским соглашениям.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Астане по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

    "Мы приветствуем решение президента [Казахстана Касым-Жомарта Токаева] присоединиться к Авраамовским соглашениям. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, сделавшей этот шаг", - сказал Саар.

    Он подчеркнул, что Израиль поддерживает план президента США Дональда Трампа по Газе (к которым присоединился и Казахстан - ред.). По его словам, реализация плана "необходима как для безопасности Израиля, так и для лучшего будущего для сектора Газа".

    Глава МИД заявил о необходимости разоружение радикальных группировок в регионе, такие как ХАМАС и "Хезболлах".

    "Без этого не будет региональной стабильности, к которой мы стремимся", - сказал он.

    Казахстан Гидеон Саар Авраамовы соглашения мирный план по Газе
    Gideon Saar: İsrail Qazaxıstanın "İbrahim sazişləri"nə qoşulmasını alqışlayır
    Sa'ar: Israel welcomes Kazakhstan's accession to Abraham Accords

    Последние новости

    12:26

    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    12:25
    Фото

    В Сумгайытском промпарке состоялось открытие предприятия по производству картонной и коробочной тары

    Внутренняя политика
    12:19

    Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

    Внешняя политика
    12:16

    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    Социальная защита
    12:13

    Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

    Внутренняя политика
    12:05

    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    12:05

    ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

    Финансы
    12:01

    ЕК: Экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году благодаря новому торговому соглашению

    Другие страны
    Лента новостей