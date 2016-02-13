Саакашвили заявил об отсутствии президентских амбиций

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Михаил Саакашвили заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, бывший грузинский лидер заявил: "Чушь, конечно, нет. В кошмарном сне не могу такого представить".

Михаил Саакашвили стал председателем Одесской областной госадминистрации в мае 2015 года, до этого был назначен внештатным советником Порошенко. С 2004-го по 2013 год он занимал пост президента Грузии. На родине в отношении него расследуется несколько уголовных дел. Саакашвили имеет украинское гражданство, грузинского он был лишен.