Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Украины

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но готов возглавить правительство. Как сообщает Report, об этом политик сказал в эфире телеканала ZIK.

"Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины, мне кажется, что это должны быть украинцы", - отметил он.

Политик добавил, что прожил больше 13 лет в Украине.

"Но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины", – пояснил Саакашвили.

Он отметил, что получал предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить украинское правительство, но тогда он отказался.