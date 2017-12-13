 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Украины

    Политик отметил, что у него нет президентских амбиций в Украине

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но готов возглавить правительство. Как сообщает Report, об этом политик сказал в эфире телеканала ZIK.

    "Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины, мне кажется, что это должны быть украинцы", - отметил он.

    Политик добавил, что прожил больше 13 лет в Украине.

    "Но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины", – пояснил Саакашвили.

    Он отметил, что получал предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить украинское правительство, но тогда он отказался.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi