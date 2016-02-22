Саакашвили заявил, что его амбиции в Украине "намного больше, чем пост премьера"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, а ныне глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его амбиции в Украине "намного больше, чем пост премьер-министра", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мои амбиции - это укоренение новых правил игры, это новая политическая элита во главе правительства Украины", - заявил Саакашвили в интервью тбилисской телекомпании "Рустави 2".

Он отметил, что собрал вокруг себя "много молодых, перспективных парламентариев, представителей неправительственных организаций, журналистов, различных региональных лидеров и заместителей министров, а также одного-двух министров".