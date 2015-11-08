Саакашвили заявил, что деньги в Украине «крадут» еще до поступления в бюджет

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что чиновники уже даже не могут красть, так как «до бюджета деньги не доходят», пишет Газета.Ru со ссылкой на «Укринформ».

«А существующий госаппарат - это я вам расскажу секрет — он уже развален. Это все знают. Он потерял престиж, он уже даже не может красть, потому что до бюджета деньги не доходят, их крадут еще раньше. Его все ругают и даже бензин не заливают... В большинстве регионов Украины госаппарату и полиции не заливают бензин», — сказал Саакашвили.

При этом он отметил, что, если не добавлять зарплату тем молодым чиновникам, которых набрали сейчас, то «через 6-9 месяцев, этот госаппарат развалится».

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили выступил с критикой относительно назначения граждан других стран на руководящие посты украинской таможни.