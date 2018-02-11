Саакашвили вынужден будет поменять Украину на Польшу

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу «Рустави-2».

При этом, как заметил Саакашвили, несмотря на решение киевских властей, он «продолжит мирную борьбу за смену власти на Украине». Причиной всех бед на Украине и в Грузии Саакашвили назвал руководство России.

В то же время на вопрос, как бывший президент оценивает деятельность предыдущего грузинского правительства, Саакашвили заявил, что несет ответственность за само существование государственности в Грузии, которая насчитывает много веков.

По словам Саакашвили, нынешнее грузинское государство разваливается, и все грузины обязаны подумать об этом.