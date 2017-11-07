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    Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил право находиться на территории Украины на законных основаниях. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

    "Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - написал он.

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