Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил право находиться на территории Украины на законных основаниях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - написал он.