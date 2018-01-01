Саакашвили встретил Новый год в палатке у Рады

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.

Как передает Report, об этом написал он в Facebook.

Саакашвили рассказал, что встречал 2018 год в палаточном городке, в широком кругу друзей. "После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка", - написал он.

"В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали", - добавил Саакашвили.