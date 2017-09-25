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    Саакашвили: Украинский народ "подвинет" всех членов кабинета министров

    Бывший губернатор Одесской области планирует провести в Киеве митинг 17 октября

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов кабмина Украины в ходе запланированных на 17 октября митингов в украинской столице, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — ред.) отсюда", - сказал М. Саакашвили  cегодня на митинге в Киеве.

    Он также заявил, что сегодня посетит Львов в поисках единомышленников.

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