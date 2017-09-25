Саакашвили: Украинский народ "подвинет" всех членов кабинета министров

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов кабмина Украины в ходе запланированных на 17 октября митингов в украинской столице, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — ред.) отсюда", - сказал М. Саакашвили cегодня на митинге в Киеве.

Он также заявил, что сегодня посетит Львов в поисках единомышленников.