Саакашвили: Украина по экономическому развитию скатилась к уровню Габона

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Уровень экономического развития Украины скатился к африканскому Габону, а чтобы вернуть показатели времен экс-президента Виктора Януковича, необходимо 15 лет при нынешних темпах развития. Такое мнение высказал глава Одесской области Михаил Саакашвили.

"ВВП Украины сократился со $184 млрд до 115 млрд, то есть мы на душу населения упали очень быстро к уровню Габона. Украина, при всем уважении к Африке, - Габон", - сказал он в эфире программы "Шустер-Live".

Саакашвили указал на существенное увеличение уровня теневой экономики.

"Теневая экономика подскочила с 32% до 47% при работе последние 1,5 года теперешнего правительства. Теневая экономика подскочила, сколько бы нам ни говорили, что боретесь. Это факт международных организаций, что теневая экономика подскочила, что гуляет черная наличность... это убивает бизнес", - отметил губернатор Одесской области.

Он также подчеркнул, что из-за закрытия 53 банков было потеряно около 400 млрд гривен ($18,5 млрд).

"Если Украина будет так развиваться по 2-3% в год, то мы дойдем до уровня 2013 года - последнего года Януковича - только через 15 лет. Если не будет радикальных реформ в стране", - заключил Саакашвили, информирует Report со ссылкой на ТАСС.