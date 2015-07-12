​Саакашвили сносит заборы на закрытых пляжах Одессы - ВИДЕО

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал глав СБУ и Государственной пограничной службы снять заборы и открыть одесские пляжи.

Как передает Report, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, утром 10 июля губернатор прогулялся по закрытым пляжам Одессы.

«Сегодня в 06:00, я и Юлия Марушевская (заместитель губернатора, - ред) походили по закрытым пляжам Одессы. Не верю, что в 2015 году такое возможно. Нарушаются конституционные права одесситов и гостей. Сразу же позвонил главе погранслужбы Украины Виктору Назаренко и главе СБУ Василию Грицаку, и они моментально поддержали идею снять заборы и открыть пляжи, за что я очень благодарен. Но сейчас буду настаивать, чтобы все другие последовали их примеру», - подчеркнул он.