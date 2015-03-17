Саакашвили: Скоро начнется война

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/Внештатный советник президента Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его попытки убедить американских политиков предоставить оружие Украине начали приносить плоды, поскольку давление на президента Барака Обаму со стороны обеих партий усиливается.

Как передает Report,об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Я верю, что США отправят оружие. Мне придает надежду тот факт, что американское общество и политическая элита едины в этом отношении. Почти все в конгрессе и сенате поддерживают эту идею, этого хотят в Пентагоне и разведсообществе", - отметил Саакашвили.

По его мнению, скоро должна начаться война, поэтому с поставками оружия следует поторопиться.

"Скоро Россия нанесет удар по югу Украины, и оружие нужно срочно, так как нет никакого мирного договора", - подчеркнул он.