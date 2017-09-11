Саакашвили проведёт пресс-конференцию во Львове

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня проведет во Львове ряд встреч с политиками, а также пресс-конференцию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе партии "Движение новых сил".

"Сейчас Михаил во Львове. Он сегодня проведёт ряд встреч с политиками, а также пресс-конференцию", - заявил представитель пресс-службы партии.

При этом не уточняются имена политиков, с которыми должен встретиться экс-президент Грузии.

Ранее сообщалось, что адвокат просит Украину признать Саакашвили нуждающимся в защите лицом.