Саакашвили призвал сторонников выйти на всеукраинский марш

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский марш. Как сообщает Report, поводом для акции он назвал разгон палаточного городка у стен Верховной рады.

"Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", - написал Саакашвили в Facebook.

Сегодня утром в лагерь сторонников Саакашвили пришли полицейские, которые собирались провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление и завязали потасовку. В результате задержали более ста человек.