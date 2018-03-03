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    Саакашвили призвал сторонников выйти на всеукраинский марш

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский марш. Как сообщает Report, поводом для акции он назвал разгон палаточного городка у стен Верховной рады.

    "Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", - написал Саакашвили в Facebook.

    Сегодня утром в лагерь сторонников Саакашвили пришли полицейские, которые собирались провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление и завязали потасовку. В результате задержали более ста человек.

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