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    Саакашвили призвал из изолятора своих сторонников выходить на акцию протеста

    Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Задержанный экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выходить на акцию протеста в воскресенье, 10 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом говорится в его заявлении, опубликованном адвокатом Русланом Чернолуцким.

    "Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению", - заявил М. Саакашвили.

    По его словам, "таким образом они хотят запугать" активистов.

    "Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент", - отметил политик.

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