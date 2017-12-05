Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранители в Киеве задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше собственного дома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили его соратники.

Отмечается, что, предположительно, силовики оттащили его от края крыши дома.

Наряду с этим, между сторонниками М. Саакашвили и бойцами спецназа произошла потасовка между возле дома политика в центре Киева.

***11:15

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, к которому силовики пришли с обыском, забрался на крышу и пригрозил спрыгнуть, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали якобы с переломом руки и ноги", — сообщает служба новостей украинского телеканала "1+1" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По данным телеканала, Саакашвили пытались задержать.

***10:55

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтверждают проведение сегодня утром обысков в доме экс-главы Одесской областной государственной администрации и грузинского экс-президента Михаила Саакашвили в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Действительно, проводятся следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", - заявил спикер СБУ Елена Гитлянская.

При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.

Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее решение суда.