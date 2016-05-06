Саакашвили пригрозил Порошенко не пустить нового прокурора в Одесскую область

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко заблокировать вход в прокуратуру, если "преступная Генеральная прокуратура все же попытается назначить своего ставленника в город". Как сообщает Report, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Я направляю президенту письмо, в котором прошу его не допустить шабаш реваншистов в Одесской области. На последней нашей встрече президент обещал способствовать назначению такого прокурора, который бы пользовался доверием общественности", — заявил он. В противном случае Саакашвили пообещал, что сам вместе с одесситами заблокирует вход в прокуратуру: "Как в случае со Стояновым, не допущу захвата Одесской прокуратуры преступно-коррупционным кланом".

Предыдущий прокурор Одесской области Николай Стоянов был уволен со своего поста 15 апреля. Увольнение было произведено в рамках закона о люстрации. До этого 11 апреля Саакашвили потребовал снять Стоянова с поста главного прокурора Одесской области, назвав его "сепаратистом и прихвостнем олигархов". Петр Порошенко поддержал это требование.