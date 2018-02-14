Саакашвили прибыл в Нидерланды

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили находится в Нидерландах, сообщает Report со ссылкой на датское информагентство ANP.

Министерство иностранных дел страны пока никак не прокомментировало информацию.

12 февраля Саакашвили был задержан в центре Киева в ресторане "Сулугуни". После этого его депортировали в Варшаву. Сам он, однако, заявил о намерении найти способ вернуться в Украину.

Напомним, М.Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.