Саакашвили предсказал влияние своей деятельности в Одессе на россиян

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Развитие Одессы и Одесской области изменит не только политические настроения в регионе, но и окажет влияние на Россию, полагает назначенный главой Одесской областной государственной администрации экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Одесса в менталитете многих россиян, в том числе имперски настроенных, воспринимается как часть их исторического наследия, русской души, "русского мира". Эти русские являются чувствительными ко всему, что происходит в Одессе. Но если они будут видеть успех одесситов, то, как регион начнет развиваться, то это будет иметь огромное влияние на саму Россию. И этого россияне боятся", - сказал он в эфире "5 канала", информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Россияне гордятся Одессой как частью своего прошлого. Но если здесь будет новое настоящее под сине-желтым флагом, то это будет совсем другая реальность. Россия не хочет этого допускать. И с этой точки зрения решение президента Порошенко было стратегическим, а не просто каким-то хозяйственным - что мы должны показать именно такую Одессу, которая не является "дойной коровой", как ее воспринимали до этого, а которая может стать прочной основой новой государственности Украины, мощным стимулом для дальнейшего развития", - добавил он.