 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саакашвили предсказал влияние своей деятельности в Одессе на россиян

    Если россияне будут видеть успех одесситов, это будет иметь огромное влияние на саму Россию. И этого россияне боятся

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Развитие Одессы и Одесской области изменит не только политические настроения в регионе, но и окажет влияние на Россию, полагает назначенный главой Одесской областной государственной администрации экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    "Одесса в менталитете многих россиян, в том числе имперски настроенных, воспринимается как часть их исторического наследия, русской души, "русского мира". Эти русские являются чувствительными ко всему, что происходит в Одессе. Но если они будут видеть успех одесситов, то, как регион начнет развиваться, то это будет иметь огромное влияние на саму Россию. И этого россияне боятся", - сказал он в эфире "5 канала", информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Россияне гордятся Одессой как частью своего прошлого. Но если здесь будет новое настоящее под сине-желтым флагом, то это будет совсем другая реальность. Россия не хочет этого допускать. И с этой точки зрения решение президента Порошенко было стратегическим, а не просто каким-то хозяйственным - что мы должны показать именно такую Одессу, которая не является "дойной коровой", как ее воспринимали до этого, а которая может стать прочной основой новой государственности Украины, мощным стимулом для дальнейшего развития", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi