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Саакашвили потерял сознание в зале суда

Саакашвили потерял сознание в зале суда Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы, которое проходило в тбилисской частной клинике "Вивамед". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам
Другие страны
5 октября 2022 г. 23:20
Саакашвили потерял сознание в зале суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы, которое проходило в тбилисской частной клинике "Вивамед".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.

Сегодня мы выяснили, что президент Саакашвили вчера, после того как в его комнату ворвались представители прокуратуры и попытались устроить судебный процесс, на фоне высокого давления и приступа потерял сознание, - сказал юрист.

По словам Данджело, в среду Саакашвили проверил американский невролог, который увидел очень печальную и тревожную картину. Конечно же, мы пока не можем говорить о деталях, однако на данный момент можем отметить, что состояние здоровья господина Саакашвили значительно ухудшилось, - добавил адвокат.

Суд над Саакашвили в больнице состоялся во вторник. Как сообщил прокурор Леван Вепхвадзе после завершения процесса, обвиняемый отказался от дачи показаний. Адвокаты в свою очередь утверждали, что бывший президент не смог участвовать в судебном заседании, так как ему стало плохо. Следующее заседание по делу о незаконном пересечении границы назначено на 19 октября.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili məhkəmə iclası zamanı huşunu itirib

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