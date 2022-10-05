Саакашвили потерял сознание в зале суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы, которое проходило в тбилисской частной клинике "Вивамед". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в ходе судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы, которое проходило в тбилисской частной клинике "Вивамед".



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.



Сегодня мы выяснили, что президент Саакашвили вчера, после того как в его комнату ворвались представители прокуратуры и попытались устроить судебный процесс, на фоне высокого давления и приступа потерял сознание, - сказал юрист.



По словам Данджело, в среду Саакашвили проверил американский невролог, который увидел очень печальную и тревожную картину. Конечно же, мы пока не можем говорить о деталях, однако на данный момент можем отметить, что состояние здоровья господина Саакашвили значительно ухудшилось, - добавил адвокат.



Суд над Саакашвили в больнице состоялся во вторник. Как сообщил прокурор Леван Вепхвадзе после завершения процесса, обвиняемый отказался от дачи показаний. Адвокаты в свою очередь утверждали, что бывший президент не смог участвовать в судебном заседании, так как ему стало плохо. Следующее заседание по делу о незаконном пересечении границы назначено на 19 октября.