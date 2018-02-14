Саакашвили получил право на проживание и работу в Евросоюзе

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил, что получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство", - написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook.