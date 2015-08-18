Саакашвили побывал в багажнике полицейской машины - ВИДЕО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ 18 августа в Одесском государственном университете внутренних дел прошла тренировка новой патрульной полиции с участием главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Новыми полицейскими были продемонстрированы навыки, которые они получили в ходе обучения. Вместе с полицейскими в демонстрации навыков принял участие одесский губернатор М.Саакашвили.

Украинские СМИ сообщают, что в своем выступлении по итогам учений глава Одесской области отметил высокий уровень профессионализма сотрудников патрульной полиции. Кроме того, Саакашвили заявил, что они "смогут превзойти по своим профессиональным качествам полицейских Европы и США".

Напомним, будущих полицейских Одессы тренируют инструкторы из Киева, которые прошли обучение у американских специалистов.