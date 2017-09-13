Саакашвили планирует совершить тур по Украине

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили планирует начать свой тур по Украине в поисках единомышленников с Черновцов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сам М. Саакашвили сообщал, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками.

"Планирует начать тур с Черновцов", - сказали в пресс-службе украинской партии "Движение новых сил", лидером которой и является грузинский экс-президент

Вместе с тем, в партии не уточнили, где сейчас находится Саакашвили и когда он планирует ехать в Черновцы.