Саакашвили отказался от поста вице-премьера Украины

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил сообщения СМИ о том, что ему было предложено войти в состав правительства Украины и занять пост вице-премьера.

"Я отказался от этого предложения, так как являюсь гражданином Грузии. В случае получения украинского гражданства по конституции Грузии я автоматически лишаюсь грузинского гражданства. Если бы я принял это предложение то это означало бы для меня на длительное время оставить Грузию", - заявилСаакашвили в понедельник в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, он благодарен украинской стороне за предложение, однако "у каждого своя миссия в жизни". "Мы еще не все осуществили в Грузии", - сказал Саакашвили, которого грузинская прокуратура летом этого года объявила в розыск по нескольким расследуемым уголовным делам.