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    Саакашвили опроверг сообщения о письме к Порошенко

    При этом политик заявил, что готов к переговорам с властями

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы направил письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением пойти на компромисс.

    Как передает Report, об этом он сообщил интернет-изданию «страна.ua».

    «Я их буду атаковать больше, чем когда-либо», — заявил Саакашвили в ответ на просьбу прокомментировать слухи о его примирении с Порошенко.

    При этом политик заявил, что готов к переговорам с властями.

    «Они хотят меня депортировать, они дождутся новогодних праздников, они всячески намекают, посылают... Вместо того, чтобы разговаривать... Мы не враги, у нас есть только внешний враг. Не надо меня выталкивать, давайте разговаривать!» — сказал экс-губернатор.

    Накануне украинские СМИ сообщили, что Саакашвили направил Порошенко письмо с предложением помириться.

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