Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже паспорта

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом "пришла полиция и украла паспорт", сообщает Report.

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", — сказал Саакашвили на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что сейчас его паспорт находится у правоохранителей. Вместе с тем, он отметил, что не считает себя преступником в связи с инцидентом с прорывом границы Украины.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили накануне вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.