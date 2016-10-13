Саакашвили объявил в Одессе чрезвычайное положение

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за урагана объявил в регионе чрезвычайное положение. Как сообщает Report, об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

"Обрушение деревьев и линий электропередач из-за сильного ветра стало причиной гибели трех человек, в том числе 11-летнего ребенка. В более чем 100 населенных пунктах отсутствует электричество. При областной администрации работает штаб по чрезвычайной ситуации. Мы рекомендуем отменить занятия в школах и ограничить явку в госучреждения во всех районах, затронутых бедствием, кроме служб по чрезвычайной ситуации и тех жителей, кто обеспечивает жизнедеятельность районов", - сообщил Саакашвили.

Он также призвал граждан воздерживаться от выхода из дома, пока ветер не стихнет.