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    Саакашвили не явился в Львовский суд

    Суд продолжил рассмотрение дела о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили госграницы Украины

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Суд во Львовской области продолжил рассмотрение дела в отношении  бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, Михаила Саакашвили о незаконном пересечении государственной границы Украины, передает Report со ссылкой на УНИАН.

    Сам М. Саакашвили на заседание суда не явился, поскольку, по его словам, на сегодня у него запланированы митинги.

    Предыдущее заседание было перенесено в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.

    10 сентября лишенный украинского гражданства М. Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался через польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". 

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