Саакашвили намерен вернуться в Украину в следующем году

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется в Украину в мае следующего года, после президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил его соратник, депутат Верховной Рады, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

"Саакашвили вернется в Украину в мае 2019 года, после выборов президента. До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны", - заявил Ю.Деревянко.

Напомним, что в конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины М.Саакашвили. Власти Украины выслали его в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила М.Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

М.Саакашвили в августе заявлял, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности.