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    Саакашвили намерен посетить Запорожье, Полтаву, Сумы и Одессу

    20 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поедет в Днепр© AP Photo/ Sergei Chuzavkov

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 20 сентября он поедет в Днепр, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "20 сентября я буду в Днепре" - заявил М. Саакашвили на брифинге во Львове.

    Экс-губернатор сообщил, что в ближайшее время также намерен посетить Запорожье, Полтаву, Сумы и Одессу.

    Напомним, что вчера бывший президент явился в суд во Львове, где рассматривалось его дело о незаконном пересечении границы. Сообщается, что решением суда может быть запущен механизм выдворения Михаила Саакашвили из Украины как лица без гражданства.

    Однако суд принял решение о переносе дела на 22 сентября.

    Ранее украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП "Шегини" 10 сентября.

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