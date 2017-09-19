Саакашвили намерен посетить Запорожье, Полтаву, Сумы и Одессу

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 20 сентября он поедет в Днепр, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"20 сентября я буду в Днепре" - заявил М. Саакашвили на брифинге во Львове.

Экс-губернатор сообщил, что в ближайшее время также намерен посетить Запорожье, Полтаву, Сумы и Одессу.

Напомним, что вчера бывший президент явился в суд во Львове, где рассматривалось его дело о незаконном пересечении границы. Сообщается, что решением суда может быть запущен механизм выдворения Михаила Саакашвили из Украины как лица без гражданства.

Однако суд принял решение о переносе дела на 22 сентября.

Ранее украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП "Шегини" 10 сентября.