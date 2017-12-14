Саакашвили хочет стать мэром Одессы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы. Как передает Report, об этом он сообщил в эфире украинского "24 канала".

"Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры", — сказал он.

При этом он указал, что готов отправиться в Одессу в том случае, если станет хорошим премьер-министром и после того, как завершит деятельность на этом посту.

Политик заявил о наличии у его команды плана, согласно которому Украину можно реформировать за 70 дней, а государственный аппарат сократить на две трети.

При этом он вновь заявил об отсутствии президентских амбиций. "Я не могу быть президентом по определению. И я не могу долгосрочно быть в украинской политике по определению, потому что я не хочу опять влазить в эту рутину. Мне нужны большие прорывы к лучшему. Потом я бы остался на Украине как обычный гражданин", - сказал Саакашвили.