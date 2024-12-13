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Saab поставит для ВВС США в Европе РЛС Giraffe 4A

Saab поставит для ВВС США в Европе РЛС Giraffe 4A Компания Saab заключила контракт с корпорацией BAE Systems на поставки ВВС США в Европе РЛС Giraffe 4A.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 14:24
Saab поставит для ВВС США в Европе РЛС Giraffe 4A

Компания Saab заключила контракт с корпорацией BAE Systems на поставки ВВС США в Европе РЛС Giraffe 4A.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал The Defense Post.

По его данным, сделка стоимостью 48 млн долларов поспособствует укреплению "противовоздушной обороны авиабаз для американских ВС, размещенных на европейском театре военных действий".

РЛС обеспечивает 3D-наблюдение на большом расстоянии с охватом в 360 градусов, дальностью действия 300 км и возможностью одновременного отслеживания сотен воздушных целей, включая беспилотники, ракеты и высокоскоростные самолеты.

По словам директора Saab в США Эрика Смита, "Giraffe 4A - это многофункциональный радар, который предоставляет пользователям ряд возможностей наблюдения в поддержку комплексной противовоздушной обороны".

Поставки начнутся в 2027 году.

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Версия на английском языке Saab to supply Giraffe 4A radar systems to US Air Force in Europe

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