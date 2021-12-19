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С завтрашнего дня в Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом

С завтрашнего дня в Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом Австрия с 20 декабря из-за распространения штамма "омикрон" разрешает въезд только привитым и переболевшим COVID-19, которым также надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 09:08
С завтрашнего дня в Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом

Австрия с 20 декабря из-за распространения штамма "омикрон" разрешает въезд только привитым и переболевшим COVID-19, которым также надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил МИД страны.

"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2П+ (привит, переболел и отрицательный ПЦР-тест - ред.). При отсутствии отрицательного результата анализа требуется немедленный карантин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте австрийского министерства.

Правило не затрагивает людей с наличием бустерной дозы прививки, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и приезжающих по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.

Непривитые и не болевшие коронавирусом граждане Австрии и остальных стран Евросоюза должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Срок действия ПЦР-теста для въезда не должен превышать 72 часов. К странам распространения вариантов коронавируса добавлены Ангола, Замбия и Малави.

В настоящий момент в Австрии подтверждены 75 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

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