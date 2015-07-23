​Сьюзан Райс: Существуют дополнения к заключенному между Ираном и странами "шестерки" ядерному договору

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Существуют дополнения к заключенному между Ираном и странами "шестерки" ядерному договору. Однако они не будут обнародованы общественности".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила советник Белого Дома по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс.

По ее словам, все касающиеся договора документы представлены в Конгресс США: "Пока на изучение договора у Конгресса есть два месяца. В Конгресс представлены все документы и программы, с которыми с нами поделилось Международное агентство по атомной энергии".

С.Райс добавила, что конгрессменам известны скрываемые от общественности некоторые моменты договора: "Они знают все, о чем знаем и мы. Вполне возможно, что договор вынесут на голосование в Конгрессе уже в начале сентября".