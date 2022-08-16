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С Украины за две недели вывезли более 563,3 тыс. тонн продовольствия

С Украины за две недели вывезли более 563,3 тыс. тонн продовольствия Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле с 1 по 15 августа одобрил выход из портов Украины 21 судна с 563 317 тоннами продовольствия.
Другие страны
16 августа 2022 г. 19:36
С Украины за две недели вывезли более 563,3 тыс. тонн продовольствия

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле с 1 по 15 августа одобрил выход из портов Украины 21 судна с 563 317 тоннами продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы представительства ООН в СКЦ.

По его данным, из портов, находящихся под контролем Украины, отгружено 451 481 тонна кукурузы, 50 300 тонн подсолнечного шрота, 41 622 тонны пшеницы, 11 тыс. тонн сои, 6 тыс. тонн подсолнечного масла, 2 914 тонн семян подсолнечника.

СКЦ за две недели также авторизовал движение 15 судов из Стамбула в порты Украины. Проведено 27 инспекций. Все они завершились успешно.

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