С уходом Трампа CNN потерял значительную часть своей аудитории

C конца января по 15 марта аудитория телеканала сократилась до 1,6 млн зрителей

Телеканал CNN, столь активно добивавшийся отстранения Дональда Трампа от власти, с уходом политика с поста президента США лишился значительной части своей аудитории. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому заключению пришел телеканал Fox News, который проанализировал данные, собранные американской исследовательской компанией Nielsen.

Согласно представленным в среду оценкам телеканала, аудитория CNN в прайм-тайм насчитывала 2,5 млн зрителей в период с 4 ноября прошлого года (сразу же после проведения президентских выборов в США) по 20 января (день инаугурации избранного президента Джо Байдена). С конца января по 15 марта аудитория телеканала сократилась до 1,6 млн зрителей, потеряв в возрастной группе от 24 до 54 лет 47% зрителей.

Телеканал, благосклоннее других американских СМИ относившийся к президенту Трампу, признал, что с уходом республиканца из Белого дома и его рейтинг снизился - на 13% в прайм-тайм. По словам генерального директора Fox Corp Лаклана Мердока, "аудитория была разочарована результатами выборов". Но в последнее время, отметил он, дела телеканала постепенно идут на поправку.