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    С территории Сирии по Турции было выпущено 4 ракеты

    По факту правоохранительные органы ведут следствие

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/Bakı. 21 yanvar. REPORT.AZ/ С территории Сирии по приграничному турецкому городу Килис было выпущено 4 ракеты

    Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в результате инцидент один человек получил легкие ранения.

    Две ракеты упали на жилые дома, одна – на офисное здание. Четвертая ракета упала на пустырь.

    В поврежденных жилых домах вспыхнул небольшой пожар, который был локализован, прибывшими на место происшествия пожарниками.

    По факту правоохранительные органы ведут следствие. 

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