С территории Сирии по Турции было выпущено 4 ракеты

Баку. 21 января. REPORT.AZ/Bakı. 21 yanvar. REPORT.AZ/ С территории Сирии по приграничному турецкому городу Килис было выпущено 4 ракеты

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в результате инцидент один человек получил легкие ранения.

Две ракеты упали на жилые дома, одна – на офисное здание. Четвертая ракета упала на пустырь.

В поврежденных жилых домах вспыхнул небольшой пожар, который был локализован, прибывшими на место происшествия пожарниками.

По факту правоохранительные органы ведут следствие.