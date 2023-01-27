С сына премьер-министра Пакистана сняли обвинения в отмывании денег

Федеральное агентство расследований (FIA) объявило младшего сына премьер-министра Шахбаза Шарифа - Сулеймана Шахбаза - невиновным в деле об отмывании денег на сумму 16 млрд рупий (примерно 65 млн долларов).

Федеральное агентство расследований (FIA) объявило младшего сына премьер-министра Шахбаза Шарифа - Сулеймана Шахбаза - невиновным в деле об отмывании денег на сумму 16 млрд рупий (примерно 65 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Express Tribune.

В ходе расследования не было обнаружено каких-либо доказательств отмывания денег или незаконных транзакций с банковского счета Сулеймана Шарифа, говорится в докладе агентства расследований. В прошлом году коллегия судей признала младшего сына премьер-министра виновным, но выпустила на свободу под залог.

FIA проводило следственные мероприятия в отношении Шахбаза Шарифа, его сыновей Хамзы и Сулеймана и других лиц на основе законов о предотвращении коррупции и о борьбе с отмыванием денег.

По предварительной версии следствия, Шахбаз Шариф и его сыновья в 2008-2018 годах путем 17 тыс. банковских транзакций легализовали находившиеся на их тайных счетах 16 млрд рупий, которые были вложены в семейный сахарный бизнес. Суд наложил арест на банковские активы и недвижимость Шарифов. В сентябре 2020 года Шахбаз Шариф, ставший лидером пакистанских оппозиционных партий, был арестован, но через семь месяцев его выпустили на свободу под залог.

В апреле 2022 года, находясь под судом, Шахбаз Шариф был избран премьер-министром Пакистана. В октябре того же года суд снял с него и с его старшего сына Хамзы обвинения за отсутствием конкретных улик, подтверждающих вину обоих подсудимых.

Старший брат Шахбаза Шарифа Наваз трижды занимал пост премьер-министра Пакистана. В 2018 году Наваз Шариф был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Позже он был освобожден под залог и уехал на лечение за границу.