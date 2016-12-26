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    С резиденции президента Молдовы убран флаг ЕС

    Также изменен дизайн сайта президента

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ После вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы с резиденции главы государства убрали флаг Европейского Союза.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", на это обратили внимание журналисты, которые  сегодня утром пришли на первый брифинг президента, представившего команду своих советников.

    Кроме того, за выходные изменился сайт президента: вместо румынской (RO) одна из его версий, наравне с русской и английской, обозначена как молдавская (MD).

    Пресс-секретарь президента Иван Чебан заявил журналистам, что президент уважает Конституцию и призывает всех следовать этому примеру.

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