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    С предвыборного митинга Дональда Трампа выгнали мусульманку

    Она не сказала ни слова, толпа освистала женщину

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ С предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, полиция выгнала мусульманку.

    Как передает Report со ссылкой на CBS News, одетая в белый хиджаб и футболку с надписью «я пришла с миром» 56-летняя стюардесса встала в знак протеста против резких высказываний Трампа в адрес сирийских беженцев.

    Отмечается, что женщина не сказала ни слова.

    Толпа освистала женщину, которую вывела из зала полиция.

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