С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС

Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро.

Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в эфире бельгийского телеканала RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Польша получила наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро ежедневно, так как она не выполняет решение суда, - сказал Рейнардс. - Сейчас сумма штрафа составляет более 160 млн евро, и мы уже удержали более 100 млн евро".

Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 года по инициативе партии "Закон и Справедливость". Появление этой структуры вызвало беспокойство в Евросоюзе в связи возможным нарушением принципа независимости судей.

В 2020 году Суд ЕС признал эти опасения обоснованными и "обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда". В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евров день до выполнения решения об упразднения этой структуры.

Ликвидация дисциплинарной палаты и отмена принятых там ранее решений вместе с обеспечением независимости выбора судей были названы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главными условиями принятия в Брюсселе польского плана восстановления, на основании которого Польша может получить от Евросоюза около 58 млрд евро.