О нас

С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС

С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро.
Другие страны
23 мая 2022 г. 10:44
С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС

Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в эфире бельгийского телеканала RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Польша получила наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро ежедневно, так как она не выполняет решение суда, - сказал Рейнардс. - Сейчас сумма штрафа составляет более 160 млн евро, и мы уже удержали более 100 млн евро".

Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 года по инициативе партии "Закон и Справедливость". Появление этой структуры вызвало беспокойство в Евросоюзе в связи возможным нарушением принципа независимости судей.

В 2020 году Суд ЕС признал эти опасения обоснованными и "обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда". В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евров день до выполнения решения об упразднения этой структуры.

Ликвидация дисциплинарной палаты и отмена принятых там ранее решений вместе с обеспечением независимости выбора судей были названы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен главными условиями принятия в Брюсселе польского плана восстановления, на основании которого Польша может получить от Евросоюза около 58 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polşa Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını icra etmədiyinə görə cərimələnib
Версия на английском языке 100M euros in fines withheld from Poland for non-compliance with EU court decision

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi