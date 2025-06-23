S&P: В Персидском заливе образовался затор из почти 1 000 судов

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке создала серьезные проблемы для судоходства в Персидском заливе, где с прошлой недели образовался затор из почти 1 000 судов.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке создала серьезные проблемы для судоходства в Персидском заливе, где с прошлой недели образовался затор из почти 1 000 судов.

Как передает Report, об этом сообщает S&P Global со ссылкой на участников рынка.

Судовладельцы ограничивают транзит только дневным временем из-за неспокойной ситуации в регионе, в то время как помехи в работе глобальных навигационных систем и средств связи повышают риск столкновения судов.

"Сейчас речь идет не только об опасениях возможных атак на суда, но и о непосредственной проблеме - как вывезти последние партии грузов из Персидского залива. Мы можем использовать лишь окно в 16-18 часов в сутки для передвижения вместо обычных 24 часов, что создает заторы из судов", - сообщил источник.

Другой источник подчеркивает, что отсутствие связи с судами в Персидском заливе становится "очень частым явлением". "Со многими судами просто нельзя связаться", - заявил он.

Проблемы в работе GPS нарушают навигацию, затрудняя обнаружение других судов и повышают вероятность столкновений.