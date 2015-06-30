S&P понизило долгосрочные рейтинги Греции до "CCC-"

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции в национальной и иностранной валютах - с "CCC" до "CCC-" с негативным прогнозом, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Краткосрочные рейтинги были подтверждены на уровне "C".

Как уточнили в агентстве, понижение рейтинга свидетельствует о том, что, по оценке S&P, Афины при отсутствии непредвиденных благоприятных изменений не смогут погасить коммерческий долг в течение следующего полугодия.

По мнению аналитиков S&P, вероятность выхода страны из еврозоны составляет около 50%.

С понедельника банки в Греции закрылись на неделю из-за растущих опасений дефолта и выхода страны из еврозоны. Власти также ввели лимит на снятие наличных в банкоматах в 60 евро в день. Фондовая биржа также останется закрытой.

Решение об этом было принято после того, как Европейский центробанк решил не увеличивать объем экстренной помощи греческим банкам.

5 июля, за два дня до возобновления работы банков, в Греции должен состояться референдум по поводу предложений, которые международные кредиторы выдвинули Афинам в связи с их многомиллиардным долгом и необходимостью новых заимствований.