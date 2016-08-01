S&P нашло способ предсказать нового президента США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Аналитики S&P Global Market Intelligence провели историческое исследование и высчитали, что победа того или иного кандидата на президентских выборах в США за последние десятилетия практически всегда предугадывается настроениями инвесторов в ходе нескольких месяцев перед днем голосования. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в докладе S&P.

За основу подсчетов эксперты взяли колебания индекса «широкого рынка» S&P 500 (котировки 500 крупнейших компаний США) начиная с выборов 1944 года, первых с момента образования компании S&P в нынешнем виде. Для исследования брались последние три полных месяца перед выборами, с 31 июля по 31 октября. В 2016 году открытие бирж в понедельник выпало на 1 августа.

В 82% случаев, если индекс S&P 500 за рассматриваемый период рос, правящая партия сохраняла власть. Напротив, если индекс снижался — в 86% случаев президентом становился кандидат от оппозиции. Объяснение этому простое: если экономика расширяется, котировки растут, то избиратели соглашаются с нынешним курсом Вашингтона, в обратном же случае американцы требуют новую администрацию.



Из исследуемых 17 предвыборных кампаний лишь в трех случаях наблюдалось исключение из этого правила. На этот раз, предупреждают аналитики S&P, прогноз тоже может оказаться неточен — из-за солидной поддержки кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона. По данным опроса CNN/ORC на середину июля, за него готовы отдать свои голоса 13% американцев.

В настоящий момент индекс S&P 500 находится вблизи исторических максимумов. После заметного падения в конце июня (на фоне референдума по выходу Великобритании из ЕС) котировки быстро восстановились и пошли вверх. По состоянию на конец пятничного торгового дня, 29 июля, S&P 500 остановился на отметке в 2173,6 пункта.

