S&P: Экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что развивающиеся страны столкнутся в 2020 году с более глубоким экономическим спадом на фоне распространения коронавируса, чем ожидалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.

"Пандемия COVID-19 продолжает быстро распространяться среди развивающихся стран, большинство из которых предпринимают сдерживающие меры. В то же время, в условиях ухудшения экономической ситуации в государствах с развитой экономикой на фоне распространения коронавирусной инфекции, мы ожидаем более глубокой рецессии в развивающихся странах, которая отразится на всех секторах экономики", - отметили в S&P.

В агентстве также оценивают падение среднего ВВП развивающихся стран на 0,5% против прогнозируемого роста на 4,6%, что станет первым сокращением показателя ВВП за последние 20 лет. При этом деловая активность может вернутся к прежнему уровню только к 2023 году.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.