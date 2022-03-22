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S&P аннулирует рейтинги российских компаний

S&P аннулирует рейтинги российских компаний Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings (SP) объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года.
Другие страны
22 марта 2022 г. 18:00
S&P аннулирует рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

В сообщении отмечается, что такое решение последовало вслед за запретом со стороны Евросоюза предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.

"15 марта 2022 года Европейский союз (ЕС) объявил о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выдающиеся рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС", - говорится в сообщении.

9 марта S&P сообщило о приостановке коммерческой деятельности в России.

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Версия на английском языке S&P Global to withdraw ratings on Russian companies

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