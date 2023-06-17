С начала вооруженных столкновений в Судане погибло более 3 тыс. человек

Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) превысило три тысячи.

Число жертв вооруженного противостояния в Судане между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) превысило три тысячи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

"С начала в середине апреля вооруженных столкновений в Судане до настоящего времени погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения", - сообщил глава суданского Минздрава.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР ранее проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия).

Очередной режим прекращения огня длился 24 часа и завершился 11 июня.